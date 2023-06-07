Во Владимире за объекты благоустройства проголосовало 130 тысяч человек

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Как сообщает правительство Владимирской области, по итогам голосования стало известно, что во Владимире в следующем году благоустроят сквер у дома №205 по улице Добросельской, а также сквер на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец.

В Александрове приведут в порядок сквер имени Жулева и пространоство на улице Маяковского.

В Петушинском районе в поселке Вольгинский починят тротуар на улице Новосеменовской, в Вязниках благоустроят территорию по улице Мичуринской, а в Гороховце площади у дома №52 по улице Гагарина.

В Киржаче победителем голосования стала детская площадка у дома №12 «А» напроезде Строителей, а в Кольчугино облагородят парк у Дворца культуры.

В Муроме состоится благоустройство Окского парка, а в поселке Мстера Вязниковского района отремонтируют сквер 35-летия Победы на улице Ленинградской.

В городе Покров Петушинского района приведут в порядок Сквер Победы на улице III Интернационала, а в поселке Ставрово Собинского района — сквер между домами №8 и №11 по улице Юбилейная.