Во Владимире хозяин машины узнал ее краже по приходящим штрафам ГИБДД

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции по Ленинскому району Владимира обратился 39-летний житель Гусь-Хрустального, который рассказал, что оставил свою «Ауди» не запертой на одной из улиц областного центра.

После этого мужчина долгое время не пользовался легковушкой, а вспомнил про нее лишь тогда, когда ему начали приходить штрафы из ГИБДД, которые были выписаны на этот автомобиль.

Мужчина поехал во Владимир и не нашел «Ауди» на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража с причинением значительного ущерба», стоимость автомобиля оценили в 200 тысяч рублей.

Оперуполномоченные уголовного розыска в ходе работы вышли на след подозреваемого, которым оказался ранее судимый 43-летний местный житель.

После задержания он сознался, что с летам 2021 по сентябрь 2022 года воспользовался тем, что хозяин оставил легковушку открытой, пробрался внутрь и нашел документы на машину. Тогда он решил отогнать ее в другое место, а когда обнаружил, что никто легковушку не ищет, просто продал ее.

Автомобиль полицейские нашли и вернули законному владельцу. Подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.