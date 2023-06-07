В Коврове неизвестные вредители вывели из строя 13 мусоровозов

. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как сообщил генеральный директор компании-регоператора ООО «Биотехнологии» Альберт Скворцов, утром 7 июня 13 мусоровозов подрядчика «УК Чистый город», занимающегося вывозом мусора на территории Коврова, не завелись.

В ходе разбирательства сотрудники компании обнаружили в горловинах бензобаков грузовиков остатки сахара, а при просмотре камер видеонаблюдения обнаружили, что ночью между 2.00 и 3.00 некие граждане пробрались на территорию предприятия и действительно совершили некие действия у мусоровозов.

«Сейчас промываем бензобаки машин, приблизительно 90 процентов мусоровозов выведено из строя. Надеемся, что после обеда сможем их завести», - рассказал Альберт Скворцов.

Регоператор уже обратился по данному факту в полицию и поставил в известность областные власти. Вредителей в настоящее время устанавливают.