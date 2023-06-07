Во Владимире житель Пиганово украл инструменты из дома бывшей клиентки

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, прибывшие на место происшествие представители следственно-оперативной группы обнаружили, что похититель пробрался в дом через крышу веранды. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Вскоре сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 30-летний местный житель.

«Установлено, что злоумышленник ранее осуществлял строительные работы на садовом участке потерпевшей и знал, где лежат электроинструменты», - сообщила корреспонденту «Хронометра» руководитель отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области Ирина Гавриченко.

По версии следствия, пока женщины не было дома, парень пробрался через крышу веранды внутрь, а затем при помощи монтировки вскрыл входную дверь и вытащил сварочный аппарат с шуруповертом, стоимость которых составила более 10 тысяч рублей.

После задержания молодой человек сознался в краже и объяснил, что успел продать украденные инструменты. Ущерб он полностью возместил.

На время следствия мужчину отпустили под подписку о невыезде.