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НовостиОбщество7 июня 2023 6:34

В Гороховецком районе ввели карантин по бешенству

Ограничения будут действовать до 1 сентября
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В деревне Сапуново Гороховецкого района на территории дома №17 ввели карантин по бешенству. Указ подписал губернатор Александр Авдеев.

Теперь там запрещено: лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию, ввозить и вывозить животных, не вакцинированных от бешенства, перемещать восприимчивых животных, снимать шкуры с трупов животных.

Территорию в радиусе 1 километра объявили неблагополучной по бешенству. Там запретили проводить ярмарки, выставки, а также вывозить животных. Ограничения будут действовать до 1 сентября.