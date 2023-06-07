В Гороховецком районе ввели карантин по бешенству

. Фото: Григорий КУБАТЬЯН

В деревне Сапуново Гороховецкого района на территории дома №17 ввели карантин по бешенству. Указ подписал губернатор Александр Авдеев.

Теперь там запрещено: лечить больных восприимчивых животных, посещать территорию, ввозить и вывозить животных, не вакцинированных от бешенства, перемещать восприимчивых животных, снимать шкуры с трупов животных.

Территорию в радиусе 1 километра объявили неблагополучной по бешенству. Там запретили проводить ярмарки, выставки, а также вывозить животных. Ограничения будут действовать до 1 сентября.