За неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 84 человек

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Во Владимирской области за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 84 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

19 заболевших во Владимире, 13 - в Гусь-Хрустальном, по 12 случаев в Муромском и Ковровском районах, по 5 - в Александровском и Суздальском районах, по 4 - в Вязниковском и Меленковском районах, 3 - в Камешковском, по 2 заболевших в Кольчугинском, Киржачском, Селивановском районах и 1 - в Юрьев-Польском районе.

89,2% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 10,8% случаев выявлены активно без наличия симптомов.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 185888 случая заболевания (51454 сл. в г. Владимире, 20202 сл. в Муромском, 22006 сл. в Ковровском, 6573 сл. в Петушинском, 8911 сл. в Кольчугинском, 11285 сл. в Александровском, 7440 сл. в Юрьев-Польском, 16832 сл. в Гусь-Хрустальном, 1773 сл. в Судогодском, 3684 сл. в Собинском, 2136 сл. в г. Радужный, 5985 сл. в Киржачском, 4323 сл. в Камешковском, 3431 сл. в Гороховецком, 4741 сл. в Меленковском, 6230 сл. в Вязниковском, 6448 сл. в Суздальском, 2434 сл. в Селивановском).