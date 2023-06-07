Во Владимире на улице Сакко и Ванцетти запретят парковаться

схема с сайта городской администрации

Владимирских автомобилистов ждут очередные ограничения. Скоро на части улицы Сакко и Ванцетти появятся знаки, запрещающие остановку.

Для обеспечения безопасности и увеличения пропускной способности по улице Сакко и Ванцетти введено ограничение остановки и стоянки транспортных средств посредством установки дорожных знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор, - сообщает городская администрация.

Сначала на этой улице было введено одностороннее движение, через две недели появятся новые ограничения. Их установят напротив дома №27, а также по другой стороне улицы у домов №30 и №32. Водителям следует быть внимательнее при выборе места парковки.