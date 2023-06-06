В Коврове курьер мошенников вернул потерпевшим 296 тысяч рублей

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела, возбужденного по трем эпизодам мошенничества. Фигурантом по делу проходит 20-летний молодой человек.

По версии следствия, в апреле текущего года парень вступил в сговор с неизвестным гражданином, и по его указанию забрал деньги у трех ковровчанок, которым перед этим жулики сообщили по телефону о якобы попавших в ДТП родственниках, которых нужно спасти от уголовной ответственности.

После этого молодой человек перевел деньги женщин на счета своих кураторов, а себе оставил в качестве вознаграждения процент.

В ходе следствия парень возместил потерпевшим всю сумму ущерба, составившую в общей сложности 296 тысяч рублей.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.