Во Владимире начинается ремонт дороги на улице Чапаева

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает администрация города Владимира, долгожданный ремонт на улице Чапаева, как мы уже писали ранее, начнется с ливневок. Уже сейчас специалисты МУП «Владимирводоканал» вышли на объект и начали приводить ливневку в порядок. Им предстоит переложить около 250 метров 300-миллиметровых труб, а также построить не менее четырех дождеприенмых и семи промежуточных колодцев.

А уже на следующей неделе «Владавтодор» приступит к фрезерованию старого асфальта, после чего будет уложено новое дорожное полотно общей площадью 6420 квадратных метров. Также отремонтируют еще 1436 квадратных метров тротуара.

Власти заверили, что будут контролировать ход работ. Срок завершения ремонта обозначен серединой грядущего июля.