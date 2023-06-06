Во Владимирской области заболеваемость ОРВИ снизилась на 11,6 процентов

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За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ во Владимирской области обратилось 4 845 человек, вО Владимире – 1 695.

В сравнении с предыдущей неделей показатель заболеваемости снизился на 11,6%, снижение зарегистрировано во всех возрастных группах.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа лабораторией ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 158 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, парагрипп (3 тип) . Заболеваний гриппом не выявлено.