Врачи владимирской ОДКБ спасли ребенка с редкой патологией

. Фото: Иван МАКЕЕВ

Семилетний ребенок из Камешково поступил в ОДКБ с многократной рвотой и жалобами на боль в животе. Дома мама давала мальчику лекарства, но, несмотря на это, боль в животе становилась сильнее, поэтому ребенка госпитализировали в Камешковскую ЦРБ. Однако капельницы и антибиотики результатов не давали.

Ребенка перевели в ОДКБ уже в тяжелом состоянии. Уже тут врачи хирургического отделения поставили мальчику диагноз – кишечная непроходимость, перекрут дивертикула Меккеля, заворот брызжейки подвздошной кишки (это распространенная врожденная аномалия желудочно-кишечного тракта. В 50% случаев заболевание обнаруживается у детей до 10 лет).

Было решено провести операцию – лапаротомию. Ребенку удалили часть кишечника, вызвавшую это состояние маленького пациента. Сегодня ребенок уже прошел необходимое послеоперационное лечение и выписан домой.