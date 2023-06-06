Во Владимире заключенный централа осужден за оправдание нацизма

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудниками ведомства пресечена деятельность 65-летнего заключенного Владимирского централа, который обвиняется в отрицании фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, совершенных публично.

Речь идет о Нюрнбергском процессе над фашистами, который окончился 1 октября 1946 года. По версии следствия, в феврале заключенный в присутствии других осужденных одобрял действия Адольфа Гитлера и его сторонников в ходе Второй мировой войны.

Ранее на мужчину также было возбуждено уголовное дело по факту публичных призывов к террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.

Расследование продолжается.