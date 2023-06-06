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НовостиПроисшествия6 июня 2023 10:57

В Коврове мужчина украл из дома приятеля ювелирные украшения

Он воспользовался тем, что друг уснул
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование кражи. Уголовное дело было возбуждено на 33-летнего местного жителя.

По версии следствия, в марте текущего года в полицию обратился ковровчанин, который рассказал о пропаже из его квартиры ювелирных украшений на 48 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что накануне пропажи в гости к нему приходил приятель, с которым они пили алкоголь.

Когда приятеля задержали, он сознался в краже и объяснил, что дождался пока хозяин уснет, после чего вытащил из тумбочки кольца и серьги, которые затем сдал в ломбард.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.