В Гусь-Хрустальном районе утвердили новые тарифы на водоотведение и питьевую воду

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство цен и тарифов Владимирской области опубликовало на официальном интернет-портале правовой информации приказ "Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение". В нем устанавливаются тарифы для Гусь-Хрустального, а также прописываются производственные программы в сфере водоснабжения и водоотведения в поселке Уршельский.

В приказе прописано, что с 6 июня тарифы на питьевую воду для МУП ЖКХ муниципального округа Гусь-Хрустальный будут установлены в размере 47,47 рубля за один кубометр воды. Ранее тариф был равен 48,92 рубля за кубометр. Действовать тариф будет как минимум до 31 декабря 2023 года.

Также для МУП ЖКХ МО Гусь-Хрустальный установлены и тарифы на водоотведение. Теперь для жителей райцентра один кубометр воды будет стоить 35 рублей. Тариф подорожал по сравнению прошлыми показателями на 16 копеек. Действовать он также будет до конца года.