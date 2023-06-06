В Киржачском районе ликвидирован крупный пожар в цехе деревообработки

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.12 диспетчеры Киржачского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов в поселок Головино, где горело производство по обработке дерева, находящееся на улице Центральной.

На место возгорания выехали семь сотрудников МЧС на двух машинах, а также трое представителей добровольной пожарной команды «Аленино» на одной машине.

Совместными силами удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 300 квадратных метров. В огне никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.