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НовостиПроисшествия6 июня 2023 8:53

В Киржачском районе ликвидирован крупный пожар в цехе деревообработки

ЧП случилось рано утром 6 июня в поселке Головино
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 06.12 диспетчеры Киржачского пожарно-спасательного гарнизона приняли вызов в поселок Головино, где горело производство по обработке дерева, находящееся на улице Центральной.

На место возгорания выехали семь сотрудников МЧС на двух машинах, а также трое представителей добровольной пожарной команды «Аленино» на одной машине.

Совместными силами удалось локализовать и ликвидировать пожар на площади 300 квадратных метров. В огне никто из людей не погиб и не пострадал.

Дознаватели МЧС приступили к установлению причин возгорания.