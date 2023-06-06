Жительница Селивановского района получила 5 лет колонии за убийство сожителя

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вынесен приговор жительнице Селивановского района, которая признана виновной в убийстве.

Следствием и судом установлено, что 7 декабря 2022 года после возникшего конфликта во время употребления спиртного, находясь в своей квартире в деревне Губино, обвиняемая ударила 2 раза ножом сожителя в живот. Испугавшись за жизнь мужчины, женщина вызвала скорую помощь и пыталась остановить кровь одеялом.

Как сообщает региональный Следком, через несколько дней после произошедшего 39-летний мужчина скончался. С учетом явки с повинной, признания вины, раскаяния и активного способствования раскрытию преступления суд назначил виновной наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.