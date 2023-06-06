В Камешково дядя изуродовал лицо племянника из-за спора о пачке сигарет

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, Камешковский районный суд вынес обвинительный приговор ранее судимому 31-летнему мужчине из числа местных жителей. Его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, вследствие чего на лиц потерпевшего остались неизгладимые повреждения.

Судом установлено, что в декабре 2021 года камешковец и его взрослый племянник повздорили в прихожей квартиры. Поводом к перепалке послужило то, что молодой человек не купил дяде сигареты.

Перебранка переросла в драку, в ходе которой дядя повалил племянника на пол и сильно избил его, нанеся множество ударов кулаками по лицу, а затем взял находившийся рядом чайник и нанес еще несколько ударов.

В результате лицо парня оказалось обезображено, на нем остались рубцы, которые предстоит устранить хирургам.

Примечательно, что текущей весной дядю уже осудили за похожее преступление — он до смерти избил женщину. С учетом всех обстоятельств дела, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде исправительной колонии строгого режима, в которой мужчине предстоит провести 11 лет 6 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил.