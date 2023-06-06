В розничных магазинах Владимира нет опасного сидра из Самарской области

фото со страницы регионального управления Роспотребнадзора

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области сообщает, что провело проверку по выявлению опасного сидра "Мистер Сидр" от производителя ООО "Анди" в розничных магазинах региона. Суррогатного напитка обнаружено не было.

Как отмечают в ведомстве, информация о выявлении и возможной поставке опасной пищевой продукции доведена до крупных поставщиков алкогольной продукции региона.

Напомним, что ранее региональное УМВД обнаружило на складах во Владимире 90 кег сидра по 30 литров, а в Муроме - более 70 кег. Содержимое емкостей отправлено на экспертизу.

Всего по России – уже 84 пострадавших от суррогата, скончались 26 человек - жители четырех регионов страны.