Владимирский студент разрабатывает тест-систему для ранней диагностики болезни Альцгеймера

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Воспитанник детского технопарка «Кванториум-33» Даниил Герасимов разрабатывает тест-систему для ранней диагностики болезни Альцгеймера с использованием отечественных реактивов.

Решением должна стать мультиплексная ПЦР-система для тестирования. Она позволит оценить наличие мутаций в искомых четырех генах, влияющих на появление и развитие болезни Альцгеймера, а это, в свою очередь, на ранних стадиях позволит начать комплексные мероприятия, замедляющие наступление основных симптомов болезни.

По словам наставника кванторианца, педагога биоквантума Дарьи Федосеевой, раннее тестирование (в том числе, в юном возрасте) позволит надолго отсрочить активную стадию заболевания и, тем самым, продлит период полноценной жизни пациента.

Как сообщает Министерство образования области, данной работой уже заинтересовалась одна из владимирских медицинских клиник, которая окажет содействие в разработке и проведении исследований будущей тест-системы.

Даниил Герасимов не сомневается, что у проекта есть перспективы, но, конечно, при условии корректной работы тест-системы. В этом случае разработку планируется запатентовать.