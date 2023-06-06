В Суздальском районе прокуратура требует улучшить качество воды в 27 селах

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проведенных ранее мероприятий было установлено, что часть деревень и сел Суздальского района снабжаются водой, качество которой не соответствует санитарно-гигиеническим нормативам.

Еще 18 июля 2022 года прокурор обратился в Суздальский районный суд, потребовав привести качество воды в 27 населенных пунктах в соответствие с нормативами, и это требование было удовлетворено. Однако в связи с обжалованием в законную силу оно не вступило до сих пор.

Вместе с тем, в текущем году власти утвердили программу по улучшению качества питьевой воды, в частности, на ближайшие три года запланирована модернизация объектов водоснабжения в селах Павловское, Новоалександрово, Порецкое, Старый Двор, Добрынское, Борисовское, Мордыш и в поселке Красногвардейский. В текущем году запланировано начало мероприятий, включая разработку части проектов.

Тем не менее, так как качество воды не соответствовало нормативам, прокуратура обратилась с другим иском, потребовав сделать жителям перерасчет. Сейчас иск находится на рассмотрении.