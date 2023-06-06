Жительница Мурома заказала БАДы для похудения с с сибутрамином

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Сильнодействующее вещество выявили сотрудники Владимирской таможни в посылке с биологически активными добавками для похудения.

Почтовое отправление прибыло из Казахстана в адрес жительницы Мурома. Экспертиза показала, что 324 капсулы препарата содержат более 93 г сильнодействующего вещества сибутрамин.

«БАДы были заказаны через интернет у неизвестного поставщика и явно предназначались для дальнейшей реализации, - пояснил заместитель начальника Владимирской таможни Игорь Губанин. – Биологически активные добавки, содержащие сильнодействующие вещества, запрещены к свободной продаже внутри страны».

Владимирская таможня возбудила уголовное дело по статье "контрабанда сильнодействующих веществ", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере дохода осужденного за период до 5 лет.