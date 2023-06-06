Жителям Владимирской области выделили 7,3 миллиона рублей на реализацию инициатив

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области уже несколько лет существует практика реализации гражданских инициатив по системе 50/50. Это означает, что жители региона собирают на необходимый проект половину необходимой суммы. А оставшуюся сумму добавляет областной бюджет.

Очередную порцию гражданских инициатив собрали в начале лета. Из областного бюджета было выделено 7 миллионов 340 тысяч рублей на реализацию 30 проектов от жителей муниципальных образований Владимирской области. Деньги пойдут на инфраструктурное развитие и благоустройство своих населённых пунктов.

Деньги выделены на благоустройство памятников погибшим в годы Великой Отечественной войны, кладбищ, опиловку аварийных деревьев, обустройство детских площадок, ремонт тротуаров и мощение дорожек, озеленение и уличной освещение. Полный список проектов можно изучить на сайте Правительства Владимирской области.