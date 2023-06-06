В Александрове сотрудницы кафе спасли из реки Серая тонущего ребенка

Фото: МКУ "Управление по делам ГО и ЧС Александровского района"

Как сообщает МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Александровского района», 29 мая в 16.19 диспетчеры службы «112» получили информацию о том, что на набережной реки Серая в Александрове тонет ребенок, а второй мальчик зовет на помощь.

Однако до приезда спасателей в воду бросились сотрудницы кафе «Дом пчеловода», которые оказались поблизости. Одна из девушек сняла обувь и бросилась в воду, схватила мальчика и вытащила его на берег.

После этого девушки оказали юноше первую помощь и передали подоспевшим спасателям и бригаде «скорой помощи». Как оказалось, тонущим ребенком был ученик восьмого класса, местный житель. Врачи отвезли его в Александровскую детскую районную больницу.

Руководство Управления по делам ГО и ЧС выразило девушкам благодарность за смелость и неравнодушие. Решается вопрос об их награждении.