Во Владимирской области заложили камень будущего строительства логистического центра Wildberries

фото регионального Правительства

5 июня вблизи деревни Хрястово Собинского района прошла торжественная церемония закладки первого камня строительства нового складского комплекса компании «Wildberries». Кроме первых лиц региона, в ней приняла участие генеральный директор «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук.

На земельном участке площадью более 300 тысяч квадратных метров появится один из крупнейших региональных объектов компании: площадь склада составит 173 тыс. кв. метров, а планируемая численность новых рабочих мест – около 7500. Общая сумма инвестиций – 11,2 млрд рублей.

«Владимирская область – динамично развивающийся регион. Здесь немало талантливых предпринимателей, с которыми мы сотрудничаем и помогаем продавать их товары через Wildberries. Если в 2022 году местные предприниматели через нас продали товаров на 10 млрд рублей, то за январь-апрель 2023 года – уже на 4,7 млрд рублей. Благодаря появлению крупного центра производители вашего региона смогут и дальше расширять свой ассортимент и увеличивать продажи. А кроме этого, мы поддержим местные спортивные команды, культуру, как это уже успешно делаем в других регионах», – сообщила Татьяна Бакальчук.

После открытия центра вырастет и скорость доставки заказов для покупателей всего центрального региона страны.