Во Владимирской области состоится юбилейная «Музыкальная экспедиция»

Фото: правительство Владимирской области

Как сообщает правительство Владимирской области, в регионе с 6 по 15 июня состоится X фестиваль «Музыкальная экспедиция». Его возглавят заслуженный артист России, виолончелист Борис Андрианов и руководитель владимирского Центра классической музыки, дирижер Артем Маркин.

В общей сложности музыканты, в состав которых, помимо Бориса Андрианова и возглавляемого Артемом Маркиным Владимирского Губернаторского симфонического оркестра, вошли пианист Арсений Тарасевич-Николаев, скрипачи Павел Милюков, Евгений Суботни и Гайк Казазян, альтисты Александр Митинский и Андрей Усов, гитарист Роман Мирошниченко, певцы Анастасия и Василий Хорошевы, дадут шесть концертов.

Первый состоится 6 июня в селе Кистыш Суздальского района, где в настоящее время создается Архитектурно-исторический комплекс полководца Александра Суворова. Далее маршрут «Музыкальной экспедиции» будет проложен по населенным пунктам, связанным с именами русских героев, защищавших Отечество.

Ведущим концертов станет музыковед-просветитель Артем Варгафтик.