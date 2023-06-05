В Муроме мотоциклист пострадал в столкновении с легковой машиной

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.40 у дома №2 по улице Фруктовая 63-летняя женщина, управлявшая «Тойотой», столкнулась с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 38-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы. К счастью, они оказались не сильными — врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.