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НовостиПроисшествия5 июня 2023 13:27

В Муроме мотоциклист пострадал в столкновении с легковой машиной

Авария произошла на улице Фруктовой вечером 4 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.40 у дома №2 по улице Фруктовая 63-летняя женщина, управлявшая «Тойотой», столкнулась с мотоциклом «Сузуки», которым управлял 38-летний мужчина.

В результате столкновения мотоциклист получил травмы. К счастью, они оказались не сильными — врачи оказали пострадавшему медицинскую помощь и отпустили на домашнее лечение.

По факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.