В микрорайоне Сновицы-Веризино началось строительство школы на 1100 мест

Фото с сайта мэрии

Во Владимире началось строительство школы в микрорайоне Сновицы-Веризино. Муниципальный контракт был заключен 30 мая. В результате конкурсных процедур подрядчиком работ определено ЗАО «МНК-Групп» - именно эта компания строила во Владимире новое здание средней школы №46 в Коммунаре.

Новая школа будет построена совсем рядом с детским садом №19. Здание школы будет состоять из 6 блоков для обучения учащихся 1-11 классов. Также в школе будут два бассейна закрытого типа, большой спортивный зал, актовый зал на 360 мест, зал хореографии, медицинский блок, библиотека и столовая с обеденным залом на 400 мест. Кроме того, на школьной территории будет устроен легкоатлетический стадион, теннисный корт, универсальная спортивная площадка для игровых видов спорта, футбольное поле и площадка для воркаута.

Глава города Дмитрий Наумов отметил, что по контракту стоимость объекта на сегодня составляет более 1,2 млрд руб. Кроме того, необходимо приобретение нового оборудования и инвентаря, поэтому общая стоимость школы еще возрастет. Будут привлекаться средства федерального, областного и городского бюджетов. Срок окончания строительства — осень 2024 года. После сдачи школы в эксплуатацию дети микрорайона смогут ходить в школу по месту жительства, а не ездить в ближайшие школы.

Работы по подготовке строительной площадки займут около 2 недель, затем компания начнет работы по подготовке фундамента.