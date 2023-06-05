С 13 июня на трассе на М-7 «Волга» в Покрове возобновятся ремонтные работы

Фото ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород

С 13 по 23 июня на трассе М-7 «Волга» в Покрове пройдут ремонтные работы.

Как сообщает ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород, ремонт пройдет на стороне по направлению во Владимир от улицы Герасимова до выезда из города (км 102+650 – км 103+500). Работы на двух полосах 850-метрового отрезка будут выполняться попеременно.

В этот период движение в сторону Владимира организуют по одной полосе, в сторону Москвы – по двум в обычном режиме. Максимальная скорость при проезде ремонтного участка – 40 км/ч. Возможный объезд для транзитного транспорта: автодорога А-108 - Киржач - Кольчугино - Ставрово с выходами на М-7 «Волга» на км 83 и км 165.

В ходе ремонта дорожники снимут старый асфальт, устранят повреждения в земляном полотне и бетонной плите, которая находится в основании дороги. После чего уложат выравнивающий и верхний слои покрытия.

В сентябре ремонт продолжится на двух оставшихся отрезках: в сторону Москвы - от Больничного проезда до Школьного проезда, в сторону Владимира от Больничного проезда до ул.Герасимова.