Владимирские легкоатлеты привезли медали с соревнований в Брянске

фото с сайта городской администрации

Завершились Чемпионат и Первенство ЦФО в четырех возрастных категориях по легкой атлетике. Соревнования, которые проходили в Брянске, собрали более 1000 спортсменов со всей России.

В течение 3 дней спортсмены боролись за призовые места в нескольких дисциплинах: забеги на 100, 400, 1500, 3000 и 5000 метров, эстафеты, толкание ядра, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок, а также метание молота, копья и диска.

Воспитанники муниципальной СШОР №4 по легкой атлетике города Владимира успешно выступили на соревнованиях, завоевав 14 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.