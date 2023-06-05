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НовостиСпорт5 июня 2023 11:55

Владимирские легкоатлеты привезли медали с соревнований в Брянске

Соревнования собрали более 1000 спортсменов со всей России
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото с сайта городской администрации

фото с сайта городской администрации

Завершились Чемпионат и Первенство ЦФО в четырех возрастных категориях по легкой атлетике. Соревнования, которые проходили в Брянске, собрали более 1000 спортсменов со всей России.

В течение 3 дней спортсмены боролись за призовые места в нескольких дисциплинах: забеги на 100, 400, 1500, 3000 и 5000 метров, эстафеты, толкание ядра, прыжки в длину и высоту, тройной прыжок, а также метание молота, копья и диска.

Воспитанники муниципальной СШОР №4 по легкой атлетике города Владимира успешно выступили на соревнованиях, завоевав 14 золотых, 3 серебряные и 7 бронзовых медалей.