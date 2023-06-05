Во Владимире лучше всего кормят в столовой школы №49

фото с сайта Министерства образования и молодежной политики Владимирской области

С 10 апреля по 30 мая были проведены муниципальный и региональный этапы Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая - 2023», сообщает региональное Министерство образование.

В региональном этапе конкурса приняли участие 11 школ и 2 школы-интерната. В номинации «Лучшая столовая городской школы - 2023» участвовали школ из Владимира, Гусь-Хрустального, Мурома, Киржачского, Селивановского, Собинского и Юрьев-Польского районов, Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат Александрова и Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат Киржача. В номинации «Лучшая столовая сельской школы - 2023» - 4 общеобразовательные организации Ковровского, Меленковского, Муромского и Собинского районов.

Члены конкурсной комиссии оценивали наличие видеовизитки команды, представление на видеоролике информации, как участники проводят контрольные мероприятия, наличие достижений в работе, положительных отзывов, обратной связи от питающихся, креативность ролика.

Победителями регионального этапа конкурса признаны: среди городских школ – средняя общеобразовательная школа № 49 имени Сперанского Владимира, среди сельских школ – Осиповская средняя общеобразовательная школа имени Т.Ф.Осиповского Ковровского района.

Призерами стали: среди городских школ – средняя общеобразовательная школа № 1 г. Собинка, Красногорбатская средняя общеобразовательная школа Селивановского района. Среди сельских школ – Воршинская средняя общеобразовательная школа Собинского района, Илькинская средняя общеобразовательная школа Меленковского района.