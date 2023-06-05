В 2024 году благоустроят сквер в Добром и Юрьевце

фото из телеграма Дмитрия Наумова

Глава города Дмитрий Наумов сообщил об официальных итогах рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2024 году. Всего в нем приняли участие 45345 горожан. Федеральная планка была выполнена.

«В будущем году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустройства ждут скверы в районе дома 205 по улице Добросельской (10463 голоса) и на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец (9526 голосов). Очень правильное народное решение», - написал в телеграме мэр города.

Напомним, что долгое время лидировало благоустройство улицы Девической, которую хотели превратить в пешеходную. Однако в последнюю неделю лидировать стал сквер в Добром. Жители микрорайона Юрьевец переживали, что во второй раз останутся без места отдыха. Однако на своей пресс-конференции Дмитрий Наумов пообещал, что сквер появится, несмотря на итоги голосования. Теперь же он подтвердил это официально.