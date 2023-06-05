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НовостиОбщество5 июня 2023 10:49

В 2024 году благоустроят сквер в Добром и Юрьевце

Подведены официальные итоги голосования за объекты благоустройства
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграма Дмитрия Наумова

фото из телеграма Дмитрия Наумова

Глава города Дмитрий Наумов сообщил об официальных итогах рейтингового голосования за объекты благоустройства в 2024 году. Всего в нем приняли участие 45345 горожан. Федеральная планка была выполнена.

«В будущем году в рамках национального проекта "Жилье и городская среда" благоустройства ждут скверы в районе дома 205 по улице Добросельской (10463 голоса) и на улице Всесвятской в микрорайоне Юрьевец (9526 голосов). Очень правильное народное решение», - написал в телеграме мэр города.

Напомним, что долгое время лидировало благоустройство улицы Девической, которую хотели превратить в пешеходную. Однако в последнюю неделю лидировать стал сквер в Добром. Жители микрорайона Юрьевец переживали, что во второй раз останутся без места отдыха. Однако на своей пресс-конференции Дмитрий Наумов пообещал, что сквер появится, несмотря на итоги голосования. Теперь же он подтвердил это официально.