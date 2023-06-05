Власти Владимира обнаружили нарушения в автобусах маршрута №11С

"ПАЗ" из Ярославля на маршруте №11С во Владимире Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как мы сообщали ранее, во Владимире на линии автобусов №11С и №28 вышли автобусы марки «ПАЗ», которые вместе с водителями приехали из Ярославля.

В этих автобусах обнаружились некоторые нарушения условий муниципальных контрактов, в том числе выяснилось, что эти машины «не видит» система ГЛОНАСС, остановки в них не объявляются, да и общая пассажировместимость несколько ниже, чем того требуют условия перевозки, например, на маршруте №11С.

В мэрии Владимира нас попросили прислать официальный запрос, на который 5 июня дали ответ. Горадминистрация столицы региона сообщила, что сотрудники Управления транспорта и связи провели проверку соблюдения условий муниципальных контрактов перевозчиком ООО «ОКТО», под эгидой которого работают ярославские «ПАЗы», и действительно обнаружила ряд нарушений.

Градоначальники не стали конкретизировать, что именно это за нарушения, но добавили, что в ближайшее время перевозчику направят претензию. В течение 10 дней компания будет обязана дать мэрии ответ, после чего власти рассмотрят вопрос о применении к перевозчику мер ответственности согласно условиям муниципального контракта.