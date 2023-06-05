Под Муромом в результате столкновения грузовых машин пострадали три человека

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 15.30 на 119 километре трассы «Владимир — Муром — Арзамас» в районе пересечения с объездной дорогой Мурома 46-летний водитель «ГАЗа» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «МАЗом» под управлением 29-летнего мужчины.

В результате столкновения первый шофер был гсопитализирован с различными травмами. Также травмирован оказался 71-летний пассажир «ГАЗа» и водитель «МАЗа», прибывшая на место ДТП бригада «скорой помощи» оказала им медпомощь на месте.

По факту случившегося в ГИБДД проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося.