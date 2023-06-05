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НовостиОбщество5 июня 2023 9:52

В шести больницах Владимирской области откроют кабинеты диетолога

На первом этапе это коснется детей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Минздрав реализует комплекс мер, направленных на внедрение современных стандартов организации лечебного питания. На первом этапе это коснется детского населения.

В этом году во Владимирской области в шести больницах откроются кабинеты врача-диетолога: Ковровской больнице №2, Детской городской поликлинике №1 Владимира, Областной детской клинической больнице, Александровской детской районной больнице, Гусь-Хрустальной детской городской больнице, Муромской детской районной больнице.

Специалисты будут разрабатывать персональные программы по лечебному питанию для детей с сахарным диабетом, двигательными расстройствами и жизнеугрожающими заболеваниями.

Реализация проекта проходит при поддержке специалистов Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.