В Гусь-Хрустальном районе началось строительство новой универсальной спортплощадки

фото регионального Правительства

В Гусь-Хрустальном районе в поселке Красный Октябрь стартовало строительство новой универсальной спортплощадки.

Площадка будет задействована в любое время года для занятий разными видами спорта. Искусственный газон зимой после заливки льда превращается в каток для хоккея или катания на коньках, а летом – для мини-футбола и баскетбола.

Вообще в 2023 году во Владимирской области ведется или планируется строительство нескольких объектов спортивной инфраструктуры. Среди них - ФОЦ в поселке Первомайском Ковровского района, три спортплощадки в Гороховце, Меленках и Гусь-Хрустальном районе, 4 площадки ГТО, 5 универсальных площадок в рамках программы «Газпром - детям» (во Владимире, Карабаново, Камешково, Кольчугино и Меленках). Также в этом году стартует реконструкция здания спорткомлекса в поселке Золотково Гусь-Хрустального района.