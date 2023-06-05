Во Владимирскую область за неделю от клещей пострадало 204 человека

фото регионального управления Роспотребнадзора

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за КВЭ и другими инфекциями, передающимися клещами. За неделю в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 204 человека, среди них 59 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы обратился 931 человек, в том числе 251 ребенок. К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся Ковровский район – 156 случаев, Александровский район – 151 случай, Муромский район – 121 случай, Гусь-Хрустальный район – 92 случая, Владимир - 76 случаев.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций еженедельно клещи исследуются на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 22 неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено положительных находок: 5 – иксодовый клещевой боррелиоз, 2 - моноцитарный эрлихиоз человека.