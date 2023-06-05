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НовостиОбщество5 июня 2023 9:24

Во Владимирскую область за неделю от клещей пострадало 204 человека

Из них 59 детей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото регионального управления Роспотребнадзора

фото регионального управления Роспотребнадзора

Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области проводится еженедельный мониторинг за КВЭ и другими инфекциями, передающимися клещами. За неделю в лечебно – профилактические организации по поводу присасывания клещей обратилось 204 человека, среди них 59 детей.

Всего с момента первого в этом сезоне случая присасывания клеща к человеку в больницы обратился 931 человек, в том числе 251 ребенок. К районам с наибольшим количеством обращений по поводу присасывания клещей относятся Ковровский район – 156 случаев, Александровский район – 151 случай, Муромский район – 121 случай, Гусь-Хрустальный район – 92 случая, Владимир - 76 случаев.

Случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области не зарегистрировано.

Лабораторией природно-очаговых и особо опасных инфекций еженедельно клещи исследуются на зараженность возбудителями клещевых инфекций. За 22 неделю среди клещей, снятых с людей, обнаружено положительных находок: 5 – иксодовый клещевой боррелиоз, 2 - моноцитарный эрлихиоз человека.