В Муроме осудят водителя за смертельное ДТП с участием работников больницы

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает прокуратура Владимирской области, заместитель Муромского городского прокурора утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному по факту нарушения правил дорожного движения водителем в состоянии опьянения, повлекшем гибель двух лиц и тяжкий вред здоровью человека.

Следствием установлено, что в январе текущего года пьяный мужчина в районе села Борисоглеб выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковушкой, в которой находилось три человека.

Напомним — погибшими оказались водитель Андрей Софьин и медработник Муромской городской больницы №3 Надежда Козлова. Также в аварии серьезно пострадала беременная супруга водителя Юлия, которая долгое время находилась на лечении. К сожалению, будущего ребенка врачам спасти не удалось.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Муромский городской суд.