Во Владимире женщина до смерти избила мужчину за оказанные знаки внимания

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях надзорное ведомство Владимира утвердило обвинительное заключение и направило в суд уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, 15 февраля текущего года местная жительница находилась в гостях у своего знакомого в доме на улице Юбилейная, вместе они пили алкогольные напитки.

В ходе времяпрепровождения мужчина стал оказывать даме знаки внимания, которые ей не понравились. Тогда она набросилась на него с кулаками, ударила несколько раз по голове, а когда мужчина упал, принялась бить по голове и шее руками и ногой.

Мужчина, уже лежа на полу, высказал в адрес подруги нелестную фразу, за что она снова принялась его бить, нанося удары по голове сперва ногой, а затем акустической колонкой. В результате потерпевший скончался на месте от тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд Владимира.