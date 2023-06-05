Во Владимире двое местных жителей обвиняются в незаконном обналичивании денег

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Как сообщают УМВД и УФСБ России по Владимирской области, следователи полиции возбудили уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере» и «Неправомерный оборот средств платежей».

Преступления инкриминируют 34 и 28-летнему жителям Владимира. По версии следствия, мужчины проводили незаконные банковские операции для сокрытия денег фирм и граждан от финансового и налогового контроля. Они проводили деньги через счета подконтрольных фирм и обналичивали крупные денежные суммы, оставляя себе в качестве комиссии не менее 10 процентов. В общей сложности обналичить удалось более 100 миллионов рублей, пока мужчин не задержали сотрудники УФСБ и полиции.

Дома у задержанных провели обыски и изъяли компьютерную технику, электронные цифровые подписи, бухгалтерские документы и прочие вещдоки. На время следствия обоих отправили под домашний арест.

Расследование уголовных дел продолжается.