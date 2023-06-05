Во Владимиркой области зацвели краснокнижные северные орхидеи

фото из группы "Природа Владимирской области" в ВКонтакте

В Дюкинском заказнике зацвели орхидеи — Венерин башмачок. Они занесены в Красную книгу России и Владимирской области.

Необыкновенной красоты цветок известен оригинальной формой бутона. Центральный лепесток в виде желтой туфельки обрамляют пять темно-бордовых листьев. Такой световой контраст придает бутону неповторимую цветовую гармонию, за что его любят и уважают домохозяйки и цветоводы. Цветок источает ванильный аромат. А еще у орхидей достаточно длительный период прорастания семени до момента цветения — более 15 лет.

Растение венерин башмачок пользуется широкой популярностью. Его собирают для букетов, выращивают в палисадниках и клумбах, на дачных участках. Это как раз является одной из причин его постепенного исчезновения из дикой природы, с лесных опушек и полян, из лесных насаждений. Именно на этом основании венерин башмачок занесен в Красную книгу России.