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НовостиПроисшествия5 июня 2023 6:25

В Александровском районе на трасса М-8 сгорел легковой автомобиль

ЧП случилось в восьмом часу утра 5 июня
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 07.15 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре, происходящем на 109 километре федеральной трассы М-8.

На место ЧП выехали четыре сотрудника МЧС на двух пожарных машинах. Как выяснилось, горел пикап, припаркованный на обочине дороги. Пожарные ликвидировали возгорание, но машина выгорела полностью. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причину пожара устанавливают дознаватели МЧС.