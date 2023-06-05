Александр Авдеев проверил ход подготовки к юбилею Суздаля

фото из телеграма Александра Авдеева

Губернатор Александр Авдеев в выходные проверил, как идет подготовка к юбилею Суздаля. Глава региона проконтролировал ход работ по благоустройству пешеходных дорожек, оборудованию освещения, ремонту тротуаров и так далее.

«Проверил, как продвигается строительство 1-го этапа поликлиники. Она должна быть возведена к 2024 году. Оценил темпы ремонта районной больницы. Его выполняют поэтажно. Работы идут динамично и должны завершиться в третьем квартале этого года. Заехал на площадку, где в ближайшее время начнется строительство школы. Определились с размещением строительного городка и этапами работы по строительству школы. Видно движение вперед. К 1000-летию город должен обрести новый облик, привлекательный для жителей и гостей», - написал в своем телеграме Александр Авдеев.