Во Владимирской областной научной библиотеке откроется летний читальный зал

Фото Осиповой. Владимирская областная научная библиотека

Областная научная библиотека открывает летний сезон и приглашает всех в читальный зал под открытым небом. Теперь любой желающий, не заходя в здание библиотеки, сможет ознакомиться с книжными новинками, полистать журналы, а также получить полную информацию о библиотеке и библиотечных услугах. Для посещения летнего читального зала наличие читательского билета не обязательно.

Вниманию посетителей будут представлены новые научно-популярные издания по российской и зарубежной истории, литературе, психологии, спорту, искусству, садоводству, кулинарии. А также новинки художественной литературы, биографии и мемуары, журналы и многое другое. Экспозиция обновляется каждые две недели.

Понравившиеся книги можно взять на дом по читательскому билету (через отдел гуманитарной литературы).

Читальный зал под открытым небом работает на площадке перед зданием библиотеки с 5 июня по 31 августа (понедельник – четверг с 10 до 16 часов, последний понедельник месяца – санитарный день). Работа летнего читального зала зависит от погоды.