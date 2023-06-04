В Муроме планируют создать музей приданого

Фото ТПП Владимирской области.

В Муроме может появиться еще один необычный музей, посвященный приданому и свадебным традициям. Об этом стало известно на заседании Гильдии народных художественных промыслов при Торгово-Промышленной палате Владимирской области. Муромский проект «Приданое для счастливой жизни» представила его автор и инициатор Мария Сморчкова.

«Проект имеет наши муромские корни. 8 июля мы все отмечаем День семьи, любви и верности. Муромские святые Петр и Февронья – основа веры в семейные устои. Поэтому, где еще, как не в Муроме, собирать приданое!», рассказала Мария.

Фото ТПП Владимирской области.

Уже сейчас муромляне приносят семейные реликвии в музей. Сегодня там работает выставка, которая одновременно служит интерактивным пространством для сбора идей и предложений, для объединения всех заинтересованных ремесленников, желающих представить свою продукцию. Музей приданого имеет все шансы потенциального масштабирования не только во Владимирской области и по всей стране. В качестве инициативы Мария Сморчкова предложила разработать туристический маршрут «За приданым в Муром». Причем его должны сопровождать соответствующие сувениры.