Мэр Владимира Дмитрий Наумов: "Во Владимире началась ревизия бомбоубежищ"

.

Глава администрации города Владимира Дмитрий Наумов во время пресс-конференции 30 мая отвечал на множество вопросов - про дороги, общественный транспорт и благоустройство. В частности, его спросили про состояние владимирских бомбоубежищ.

Дмитрий Наумов сначала вспомнил про советское время, когда все занимались гражданской обороной, и добавил, что сейчас люди просто расслабились.

«В случае опасности жителей мы должны эвакуировать их из города. А в бомбоубежищах должны укрывать лишь тех, кто работает на предприятиях. Тем не менее, в нашем городе ревизия бомбоубежищ уже начата. Проверим их состояние и обновим при необходимости», заявил Дмитрий Наумов.