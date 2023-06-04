Электричество восстановлено у 95 процентов жителей Владимирской области, пострадавших из-за урагана

Фото из телеграм-канала Александра Авдеева.

Электроснабжение восстановлено у почти 95 % отключённых из-за стихии потребителей. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

В течение ночи с 3 на 4 июня энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго» устранили основной объём повреждений на линиях 10 киловольт в районах, пострадавших от стихии. Сейчас усиленная группировка энергетиков работает в Судогодском районе, где из-за шквалистого ветра и грозы зафиксированы технологические нарушения. Это последний район, где до сих пор не решены все проблемы с электроснабжением.

«Благодарю наших энергетиков за слаженную, оперативную работу. Бригады трудятся в выходные в круглосуточном режиме и будут работать до возобновления электроснабжения всех без исключения потребителей», написал Авдеев.