В Киржаче мэрию заставили сделать тротуар на улице Серегина

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Во Владимирской области прокуратура региона сообщает об очередном случае, когда чиновники начинают работать только после вмешательства надзорных органов и решений судов. Так, в Киржачском районе местный житель пожаловался в прокуратуру на отсутствие тротуара на улице Серегина.

После проверки было установлено, что на участке автомобильной дороги по данной улице на всем протяжении дамбы озера «Крутое» (кроме участка водосбросных сооружений) действительно отсутствуют тротуары. И пешеходы вынуждены ходить по проезжей части, что конечно же опасно.

По результатам проверки прокурор района направил в суд иск с требованием обязать администрацию Киржача сделать тротуар. Требования прокурора судом удовлетворены, теперь осталось провести дорожные работы.