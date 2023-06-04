В Кольчугино на пожаре сотрудники МЧС спасли ребенка

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3 июня в 23 часа в Кольчугино произошел пожар в многоквартирном жилом доме на улице Пирогова.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, к моменту приезда на место пожара сотрудников МЧС, у дома вовсю горела кровля. Пожарные сформировали звено газодымозащитной службы для поиска очага, тушения пожара и спасения людей. В итоге, удалось достаточно быстро локализовать очаг возгорания и не дать ему распространиться по всей крыше. Общая площадь пожара составила 60 квадратных метров.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет, однако сотрудники МЧС спасли с места пожара одного ребенка. Всего к ликвидации пожара привлекались 5 единиц техники и 14 человек. Сейчас выясняются причины возгорания.