Во Владимирской области главврачи будут принимать граждан в единый день личного приема

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Министерство здравоохранения Владимирской области на своей странице в ВК сообщило, что в регионе утвержден Единый день личного приема граждан. Теперь главные врачи будут принимать население в один и тот же день и в одинаковое время.

График приема будет осуществляться еженедельно по вторникам с 14.00 до 18.00. Запись на личный прием будет осуществляться сотрудниками медицинских учреждений на основании письменных заявлений граждан или по телефону.

Также в минздраве уточнили правила приема. Так к главврачу больницы не пустят людей в состоянии наркотического, токсического, алкогольного опьянения. Прием может быть прекращен в случае грубости и агрессии со стороны гражданина. Сказанное гражданином заносится в карточку личного приема гражданина. При этом по согласию ответ от главврача может быть устный.

Телефоны и время для записи размещены на сайтах и в официальных сообществах в социальных сетях медицинских организаций.