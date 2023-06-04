Во Владимирской области восстановлено электроснабжение в четырех районах из шести

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3 июня Владимирская область попала в зону сильного атмосферного фронта, который привел к граду, сильному ветру, падению деревьев. И как итог, обрыву линий электропередач.

Как сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, к 19.00 3 июня без электричества оставалось два района. При этом изначально без света находились шесть районов Владимирской области. Конкретно, 91 населённый пункт с населением 10241 человек, из которых 1046 – дети. Но удалось восстановить электричество в 4 районах, 44 населённых пунктах (3155 человек, из которых 489 – дети).

Для оперативного возобновления электроснабжения в наиболее пострадавшие районы были направлены бригады энергетиков и спецтехника из других территорий региона, в которых обстановка стабильная. В восстановительных работах были задействованы 48 бригад энергетиков: 96 специалистов и 48 единиц спецтехники.